В Афинах идет антитеррористическая операция

Антитеррористическая операция проходит в Афинах, обнаружен тоннель, изъято тяжелое оружие, арестованы 20 иностранцев.

Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировала полиция Греции.

Отмечается, что спецоперация проводится совместно с Национальной службой разведки. Сотрудники правоохранительных органов одновременно проводят ее на улице Тзавела в Экзархии и в районе Сеполия.