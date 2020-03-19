РПЦ возобновила традицию крестных ходов во времена испытаний

Традицию крестных ходов, совершаемых во времена испытаний, возобновила Православная церковь.

Сразу два монастыря Москвы — Сретенский и Высоко-Петровский — приняли решение о необходимости не только молиться об избавлении от эпидемии коронавируса, но и совершать крестные ходы. В обоих монастырях первые крестные ходы прошли в среду вечером.

"Традиция совершения крестных ходов в дни бедствий утвердилась еще в Византии. Духовенство и верующие обходили дома, улицы, монастыри и даже целые населенные пункты, призывая Господа и святых в помощь. Сегодня все мы нуждаемся в помощи свыше, поэтому братия нашего монастыря единодушно решила усугубить молитву" — объяснил принятое решение наместник Высоко-Петровского монастыря игумен Петр (Еремеев).

В разговоре с корреспондентом сайта Вести.Ру игумен Петр рассказал, что крестные ходы будут совершатся ежедневно: "Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и Священный Синод призвали особо молиться о нуждающихся в утешении, выздоровлении. И мы для себя решили совершать такое моление, пока не кончится эпидемия. После вечерней службы в одном из храмов будет проходить молебен святителю Киевскому Петру, Московскому чудотворцу возле его иконы с мощами. После чего насельники монастыря пройдут крестным ходом и совершат окропление святой водой обители и храмов. В среду во время первого крестного хода были окроплены все святые врата монастыря снаружи. В дальнейшем будет только хождение внутри стен".

Наместник отметил, что традиция для Высоко-Петровского монастыря не нова: "Мы и раньше так делали, но это не совпадало со настолько большими вызовами".

Он особенно подчеркнул, что в связи с небольшими размерами монастыря в крестном ходе участие принимает только братия, бывшая на службе. "Никаких многотысячных шествий по Петровке не планируется".

Также в среду вечером наместник Сретенского монастыря архиепископ Верейский Амвросий (Ермаков) возглавил литургию преждеосвященных даров в сослужении монастырской братии, после которой был совершен молебен об избавлении от коронавируса с теми же молитвами, которые всегда читались в храмах "во время губительного поветрия и смертоносной заразы".

По окончании молебна архиепископ Амвросий возглавил крестный ход по территории Сретенского монастыря. В отличие от Высоко-Петровского, в Сретенском шествии могли принять участие и миряне. Впоследствии молебен об избавлении от эпидемии коронавируса будет совершаться в Сретенском монастыре каждую неделю в большом соборе в воскресенье в 13.00.

Еще один крестный ход был запланирован в Кировском районе Ленинградской области. Однако сегодня стало известно, что он заменен на молебен в Предтеченском соборе.