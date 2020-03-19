Госдума приняла законы президента РФ по защите бизнеса

Госдума 19 марта приняла в третьем чтении внесенные президентом РФ поправки в Уголовный кодекс об ограничении применения против бизнесменов уголовной статьи за организацию преступного сообщества.

Одновременно поправки смягчают ответственность за нарушение требований валютного законодательства, сообщили в пресс-службе Госдумы.

Статья 210 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за организацию преступного сообщества или преступной организации либо участие в них.

Проектом законом предлагается внести поправки в УК об исключении из действия статьи 210 УК РФ учредителей, руководителей и работников компаний или их подразделений оказавшихся вместе только в силу организационно-штатной структуры организации при совершении какого‑либо преступления в связи с обычной предпринимательской либо иной экономической деятельностью.

Есть случаи, когда совершившие экономическое преступление предприниматели осуждаются по той же статье, что и члены организованной преступной группировки только из‑за организационно-штатной структуры. "Принятая инициатива президента позволит исключить такие ситуации", — отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.