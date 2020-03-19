Первый в России волонтерский штаб для помощи пенсионерам открыли в Калуге

Первый в России региональный волонтерский штаб для помощи пожилым людям на период карантина открыли сегодня в Калуге. По телефонам горячей линии можно оставить заявку на покупку продуктов и лекарств, корма для домашних животных, а также мелкую помощь по дому.

Штаб располагается на первом этаже главного корпуса Калужского госуниверситета. Он оснащен всем необходимым для приема заявок от населения.

Одним из первых посетил штаб лидер правящей партии, зампред Совета Федерации Андрей Турчак. Он рассказал, что в штабы включают волонтеров-медиков ОНФ, волонтеров Победы — партнерских организаций "Единой России". "Я надеюсь, что совместными усилиями мы сможем, даже в случае неблагоприятного развития ситуации, решить те задачи, которые стоят перед региональными штабами".

ГТРК "Калуга" отмечает, ближайшие дни волонтёрские центры ОНФ откроются и в других российских регионах.