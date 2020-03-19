Севильское дерби состоялось в FIFA 20. Стрим матча собрал 60 тысяч зрителей

Встреча 28-го тура чемпионата Испании "Севилья" – "Бетис", запланированная на 15 марта, не состоялась из-за распространения коронавируса COVID-19, но игроки обеих команд нашли выход и провели матч в футбольном симуляторе FIFA 20.

Защитник "Севильи" Серхио Регилон и нападающий "Бетиса" Борха Иглесиас провели виртуальное дерби именно в то время, в которое должен был пройти реальный матч.

Стрим противостояния в видеосервисе Twitch собрал порядка 60 тысяч зрителей, при этом реальный матч между этими командами в ноябре прошлого года посетили чуть больше 52 тысяч человек.

Матч вышел богатым на голы и завершился со счетом 6:5 в пользу "Бетиса", причем победный гол Иглесиас забил своей виртуальной копией. Как сообщает SportGame.Pro, комментировал встречу испанский киберспортивный комментатор Ибаи Льянос.

"Большое спасибо 60 с лишним тысячам фанатам, которые были с нами сегодня, – написал Регилон в Twitter. – Я надеюсь, что мы немного развлекли вас".

Muchisimas gracias a las mas de 60.000 personas que han estado hoy en el directo con nosotros. Espero que os hayamos entretenido un poco y os hayáis echado unas risas. Sois grandes!! 👏🏻👏🏻👏🏻 — Sergio Reguilón (@sergio_regui) March 15, 2020

12 марта Королевская федерация футбола на две недели приостановила матчи во всех дивизионах страны, в том числе и любительские соревнования.

Напомним, вспышку пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, зафиксировали в китайском городе Ухань в конце 2019 года. Вскоре вирус распространился по всему миру, сейчас он зарегистрирован в 170 странах. Заболевших при этом уже порядка 200 тысяч человек, из которых 8,2 тысячи скончались.