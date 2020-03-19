В Нижнем Новгороде продолжают устранять последствия оползня. До окончания работ по уборке грунта с дороги движение по Похвалинскому съезду будет полностью закрыто. Также Департамент транспорта администрации Нижнего Новгорода порекомендовал временно изменить маршруты общественного транспорта, сообщает ГТРК "Нижний Новгород" со ссылкой на городские власти.

Напомним, ранее в результате ЧП на Похвалинском съезде сошла крупная часть склона. Территорию сразу же огородили. На место выехал мэр Владимир Панов. Глава города назвал в качестве возможной причины оползня прорыв системы водоснабжения в подвале одного из расселенных домов.

В настоящий момент движение перерыто по двум полосам трассы. Общественный транспорт пустили по альтернативным маршрутам.