Неизвестные "заминировали" семь российских самолетов

Экипажи семи пассажирских самолетов, следовавших из или в Москву, получили в четверг сообщения о взрывных устройствах на борту. Ни один из лайнеров не менял маршрута, но на земле их ждали многочасовые проверки.

Предупреждения о минировании поступили по электронной почте, под "удар" попали рейсы из Москвы в Пермь, Уфу и Сочи, а также из Санкт-Петербурга, Новосибирска, Казани и Уфы в столицу.

Пять самолетов — из Северной столицы, Казани и Уфы в Москву, а также из Москвы в Пермь и Уфу — уже благополучно приземлились в пунктах назначения, подозрительных предметов во время первичного осмотра обнаружено не было.

Волна "минирований" самолетов поднялась в начале марта, перед этим злоумышленники требовали перевести им биткоины в обмен на безоблачное существование.