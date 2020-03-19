Во Владимирской области мужчина жестоко убил соседку из-за пропавшего котенка

Жестоко убивший соседку житель Владимирской области отправлен на принудительное лечение. Об этом сообщает ГТРК "Владимир" со ссылкой на пресс-службу регионального управления СК.

Следствие установило, что 37-летний мужчина проживал вместе с матерью в частном доме в СНТ Александровского района. Он регулярно без повода вступал в конфликты с соседями и однажды, когда у него пропал котенок, мужчина решил, что с ним жестоко расправились соседи. После исчезновения питомца обвиняемый окончательно убедил себя в том, что всему виной соседи и загорелся желанием им отомстить.

11 июня подсудимый взял пневматический пистолет затаился в кустах на соседнем участке, планируя расправиться с первым, кто выйдет из дома. В итоге 65-летняя женщина открыла католику и направилась в сторону дороги. Внезапно мужчина напал и избил ее, после чего произвел несколько выстрелов из пистолета.

Потерпевшая, уже с трудом передвигаясь, пыталась защищаться. Тогда обвиняемый, забежал в дом женщины и схватил лопату, после чего нанес ей многочисленные повреждения в область головы. От полученных травм пенсионерка скончалась.

Обвиняемому назначили судебно-психиатрическую экспертизу. По мнению специалистов, мужчина нуждается в интенсивном наблюдении в специализированной клинике. Суд постановил отправить обвиняемого на принудительное лечение. Постановление пока не вступило в законную силу.