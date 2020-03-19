Цена российской нефти опускалась ниже 19 долларов

Российский экспортный сорт нефти Urals с поставкой в Европу на торгах 18 марта подешевел на 22% до $18,64 за баррель. Это минимальный уровень за последние 18 лет.

18 марта цены нефти на мировых биржах рекордно рухнули до $24 за баррель европейского сорта Urals и до $20 за баррель американского сорта WTI.

Российская нефть из-за высокого содержания серы стоит меньше, и 18 марта баррель российского экспортного сорта подешевел сильнее остальных – почти до $18.

Российский бюджет на 2020 год рассчитан по цене свыше $40 за баррель. При цене Urals в $17,4 за баррель бюджет недополучает $3,3 миллиарда в месяц, подсчитали в Минфине. Курс доллара при такой цене сохранится на уровне 80 руб. или выше, прогнозируют экономисты. Импорт подорожает, и это может увеличить инфляцию.