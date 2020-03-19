Цены на нефть рухнули, но российские цены на бензин неизменны седьмую неделю

Розничные цены на бензин в России не изменились с 10 по 16 марта седьмую неделю подряд, сообщает Росстат. Цены на дизельное топливо не изменились шестую неделю подряд. С начала года бензин и дизтопливо подорожали на 0,4%.

Средняя стоимость литра бензина составила к 16 марта 44,93 руб. (к 10 марта — 44,93 руб.), в том числе марки АИ-92 — 42,52 руб. (42,52 руб.), АИ-95 — 45,93 руб. (45,93 руб.), АИ-98 — 52,02 руб. (52,02 руб.), литра дизтоплива — 48,11 руб. (48,13 руб.).

В Москве бензин марки АИ-92 продавали по 38,9-44,66 руб. за литр, марки АИ-95 — 41,90-49,25 руб., марки АИ-98 — 49,6-54,83 руб. за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил 40,6-43,76 руб., марки АИ-95 — 44-47,66 руб., марки АИ-98 — 52,8-54,86 руб. за литр.

Производство бензина в России сократилось с 9 по 15 марта на 4,2% в недельном исчислении до 787,1 тыс. тонн. Выпуск дизтоплива увеличился на 1% до 1,643 млн тонн.

Между тем мировые цены на нефть рухнули с начала года почти на 65%.

К 19 марта стоимость майских фьючерсов на нефть Brent составляет на лондонской бирже ICE Futures $25,71 за баррель. Майский фьючерс на нефть WTI стоит на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) $22,53 за баррель.