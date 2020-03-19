Все футболисты и тренеры "Зенита" сдали анализы на коронавирус

Петербургский футбольный клуб "Зенит" в полном составе сдал анализы на коронавирусную инфекцию COVID-19, из-за которой до 10 апреля приостановлена российская премьер-лига.

"У всех игроков, представителей тренерского и медицинского штабов, сотрудников команды и базы инфекции не выявлено, – сообщает пресс-служба "Зенита". – Сине-бело-голубые сдавали анализы накануне четырехдневного перерыва".

Ранее врач московского "Спартака" Михаил Бутовский также сообщил о том, что в столичном клубе никто не заразился коронавирусом.

Напомним, вспышку пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, зафиксировали в китайском городе Ухань в конце 2019 года. Вскоре вирус распространился по всему миру, сейчас он зарегистрирован в 170 странах. Заболевших при этом уже порядка 200 тысяч человек, из которых 8,2 тысячи скончались.