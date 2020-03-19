Х5 Retail: спрос на крупы и консервы в магазинах Москвы упал

Спрос на крупы и консервы в магазинах Москвы снижается, сообщает крупнейшая в России розничная сеть супермаркетов X5 Retail Group (владеет магазинами "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель").

"В среду, 18 марта, Х5 зафиксировала в своих торговых сетях в Москве снижение уровня спроса относительно предыдущих нескольких дней по наиболее востребованным продуктам — крупам и консервам", — отмечает Х5.

Спрос на основные группы товаров остается повышенным, но 18 марта спрос снизился примерно на 33%, отметил источник "Интерфакса". Х5 увеличила объем поставок в свои магазины в два-четыре раза, а поставщики подвозят партии круп и консервов.

В Подмосковье работают 11 распределительных центров Х5, которые обслуживают более 3 тыс. московских и подмосковных магазинов Х5. Почти 1,2 тыс. автомобилей подвозят продукты и товары, задействован весь резервный транспорт. Количество рейсов увеличилось на 20%.

К обеспечению работы магазинов "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель" в Москве и Подмосковье привлечены 65 тыс.сотрудников. Отменены все отпуска, изменен график работы, привлечены дополнительные сотрудники.

При нехватке товаров на полке в магазине новая поставка происходит в течение дня. "Мы просим наших покупателей взвешено подходить к созданию запасов с учетом их стабильной доступности", — подчеркивает Х5.

К началу года сеть Х5 объединяла 16297 магазинов: 15354 магазина "у дома" "Пятерочка", 852 супермаркета "Перекресток" и 91 гипермаркет "Карусель".