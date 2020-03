АПЛ продлила паузу в чемпионате до 30 апреля

Пресс-служба английской премьер-лиги объявила о продлении паузы в чемпионате страны из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Теперь возобновление футбольных соревнований в Англии запланировано на конец апреля.

Изначально пауза в чемпионате Англии была взята до 3 апреля. Но в четверг, 19 марта, АПЛ выступила с заявлением: "Мы пришли к коллективному соглашению о том, что игры профессиональных лиг страны смогут возобновится не ранее чем 30 апреля".

The FA, Premier League, EFL and women’s professional game, together with the PFA and LMA are committed to finding ways of resuming the 2019/20 football season as soon as it is safe and possible to do so



