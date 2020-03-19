МИД России: Украина готовит провокацию в Крыму

Украинская сторона готовит новую провокацию по прорыву в Крым через российскую границу. Об этом сообщила официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.

В ведомстве отметили, что организаторы из состава "Меджлиса крымско-татарского народа" (запрещена в России, экстремистская организация) готовят 3 мая "марш на Крым". Они собираются прорваться на полуостров через государственную границу страны.

Захарова заявила, что в Москве призывают не допустить этого. Европейский союз нагнетает обстановку вокруг Крымского полуострова, продолжает антигуманную практику визовой дискриминации крымчан, противоречащую ключевым международным стандартам в сфере прав человека, а также ряду основополагающих документов самого Европейского союза, сообщает "Россия 24".

К слову, это уже не первая попытка провокации с украинской стороны. Ранее сообщалось о пешем марше на Крым от Рефата Чубарова.