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19 марта 202017:51

США не поддержит: китайский хайтек предлагает Европе помощь в борьбе с коронавирусом

EPA

Alibaba Group предлагает европейским системам здравоохранения воспользоваться облачным инструментом диагностики коронавируса, который, по словам компании, успешно опробован в китайских больницах, сообщает Bloomberg.

Программное обеспечение на основе машинного обучения для сканирования грудной клетки Alibaba направила представителям органов здравоохранения во Франции и Италии.

Инициатива Alibaba прозвучала на фоне общей активизации деятельности высокотехнологических компаний Китая в Европе, где азиатский фирмы, в том числе, предлагают инструменты для диагностики и анализа вирусов. Телекоммуникационный гигант Huawei Technologies заявил, что предлагает итальянским больницам возможности видеоконференций и беспроводного подключения. Поисковая система Интернета Baidu предлагает алгоритм для анализа биологической структуры вируса.

Европа становится эпицентром вируса. В этом время можно наблюдать разнонаправленные течения — усилия Пекина в помощи Европе в борьбе со вспышкой коронавируса происходят на фоне попытки администрации Трампа дистанцироваться от региона, пишет агентство.

"Alibaba и другие частные компании включены правительством Китая в долгосрочный план: продемонстрировать свою способность быть союзником Европы и намекнуть на то, что США не в состоянии им помочь", — сказал Антуан Бондаз, исследователь Фонда стратегических исследований в Париже.

Франция не откажется от предложенной помощи, и если Alibaba захочет внести свой вклад в исследования и диагностику, то китайской компании может быть позволено это сделать, сказал один из чиновников французского правительства, пожелавший сохранить анонимность. 

Министерство здравоохранения заявило, что оно не получило официальное предложение от Alibaba, добавив, что "техника не была проверена". Диагностический инструмент также считается дорогостоящим и трудным для освоения.

Alibaba, которая расширяет свое европейское присутствие в сфере платежей и розничной торговли, утверждает, что ее программное обеспечение, разработанное в исследовательском центре Damo, может диагностировать вирус COVID-19 быстро и с 96%-ой точностью. Компания заявляет, что протестировала продукт в Китае на 5000 пациентах.

Сканирование на основе искусственного интеллекта все чаще используется в больницах, и такие компании, как Alphabet Inc. в Google разработали решения для изучения данных, чтобы помочь врачам диагностировать такие заболевания, как рак.

В Европе до сих пор ни одна частная компания и ни одна исследовательская лаборатория не предложили широкого диагностического решения. Atos SE, крупная компания, занимающаяся данными и кибербезопасностью, предложила вычислительные возможности для воспроизведения и моделирования трехмерной атомной структуры вируса лабораториям в Испании и Франции.

В США медицинское подразделение Alphabet Inc. Verily провело тесты примерно на 20 человек в первый день проверки на вирус во вторник в Калифорнии. Verily — диагностический инструмент на основе анкетирования. Пациенты отвечают на вопросы для определения, нуждаются ли они в тестировании на коронавирус, а затем перенаправляются, когда это необходимо, в два пункта тестирования, где берется другой образец.

Между тем, в Италии компания Huawei сообщила, что пожертвовала больницам Милана защитные костюмы и 200 000 масок. Томас Миао (Thomas Miao), главный исполнительный директор Huawei Italy, сказал, что компания также предложила оборудование для беспроводных сетей примерно 10 временным больницам, и сказал, что фирма работает с партнерами над созданием платформы для видеоконференций для связи между больницами в режиме реального времени.

Alibaba в пятницу отправила два миллиона масок на континент через Бельгию.

Ранее сообщалось, что в Китае разрабатывают базу данных по технологиям, которые могут быть использованы для борьбы с новым коронавирусом. Чиновники уже внесли в список более 2 тысяч новых технологий и их поставщиков, начиная от автоматического определения температуры и заканчивая диагностикой и больничными информационными системами, говорится в сообщении министерства науки и техники.

Министерство планирует расширить применение технологий в больницах и территориях, которые находились в центре вспышки вирусной инфекции, а также в компаниях, которые в настоящее время справляются с последствиями продолжавшегося почти два месяца карантина.

Первоначальный список из 283 технологических продуктов был опубликован на веб-сайте министерства в начале этого месяца и охватывал решения для диагностики и лечения вируса, строительство больничных информационных систем, а также системы доставки необходимых материалов и услуги по дезинфекции.

Усилия направлены на "стимулирование внедрения и применения новых технологий на совместимой и эффективной основе", а также на поддержку профилактики вспышек заболеваний и возобновления бизнеса, отметили в министерстве.

Использование искусственного интеллекта и других технологий резко возросло, по мере того как Китай подключается к автономным решениям, начиная от роботизированных очистителей и заканчивая голосовыми помощниками, чтобы помочь сдержать быстро распространяющийся вирус.

Китайская компания Yitu Technology, поставщик телекоммуникационных услуг Huawei Technologies, и Alibaba Group предложили услуги с поддержкой искусственного интеллекта для анализа компьютеризированной осевой томографии (CAT), используемой в больницах для диагностики пациентов с подозрением на наличие коронавируса.

Китайский суперкомпьютер Tianhe-1 помогает в обработке снимков компьютерной томографии, что позволяет поставить диагноз примерно за 10 секунд, по данным Национального суперкомпьютерного центра в Тяньцзине, где установлен этот аппарат. По словам одного из сотрудников центра, точность системы, которая доступна врачам во всем мире, составляет более 80%, и с каждым днем этот показатель неуклонно растет.

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