МИД РФ: санкции на фоне пандемии - катастрофическая глупость

Продление Евросоюзом индивидуальных санкций в отношении граждан России на фоне распространения коронавируса COVID-19 — полная катастрофа. С соответствующим заявлением выступила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова во время брифинга.

По словам государственного деятеля, в настоящее время мир пытается удержаться на плаву и объединить усилия, найти точки соприкосновения, осознавая последствия того, что происходит сейчас. В связи с этим дополнительные рестрикции, которые не принесут жителям ЕС никаких бонусов, являются "катастрофической глупостью".

Мария Захарова отметила, что на сегодня все благоразумные политические силы, эксперты, политологическое сообщество занимаются главной целью — ищут достойный и эффективный выход из сложившейся ситуации. Официальный представитель МИД задалась вопросом: зачем Евросоюзу принимать то, что в дальнейшем будет связывать ему руки при решении собственных же вопросов и проблем, сообщает "Россия 24".

В настоящее время в отношении российской стороны действуют несколько пакетов санкций Евросоюза, в числе которых экономические, индивидуальные меры и рестрикции по Крыму.

13 марта европейские коллеги официально продлили на полгода индивидуальные санкции в отношении российских граждан.