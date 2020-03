ЕС попросил Netflix и YouTube ограничить качество видео

Власти Евросоюза призвали онлайн-кинотеатры и видеосервисы, такие как Netflix и YouTube, отказаться от вещания в высоком качестве. Пояснили это тем, что в условиях, когда десятки миллионов граждан перешли в режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса, трансляция фильмов и сериалов в HD-формате оказывает чрезмерную нагрузку на скорость интернет-соединения.

Стриминговые платформы и телекоммуникационные компании несут "совместную ответственность за принятие мер по обеспечению бесперебойного функционирования интернета", - заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон. По его словам, ответственно подходить к потреблению данных следует и пользователям.

"Чтобы победить коронавирус COVID19, мы остаемся дома. Удаленная работа и стриминговые сервисы в этом очень помогают, но инфраструктура может не выдержать, - написал Бретон в твиттере. - Чтобы обеспечить доступ к интернету для всех, давайте перейдем на стандартное разрешение там, где HD-формат необязателен". Он добавил, что уже обсудил сложившуюся ситуацию с главой Netflix Ридом Хастингсом.

Important phone conversation with @ReedHastings, CEO of @Netflix



To beat #COVID19, we #StayAtHome



Teleworking & streaming help a lot but infrastructures might be in strain.



To secure Internet access for all, lets #SwitchToStandard definition when HD is not necessary.