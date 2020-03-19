"Коронавирусу и не снилось": доктор Мясников сравнил COVID-19 с другими болезнями

Люди из разных стран рассказали в "Прямом эфире" рассказали, что во время пандемии коронавируса происходит у них, лидер ЛДПР – о ситуации в Госдуме, а доктор Александр Мясников назвал условия для скорейшей победы над COVID-19.

В студии программы главный врач московской больницы №71 и известный телеведущий рассказал, что для приближения завершения эпидемии коронавируса есть "обязательное условие – строгий карантин и санитарно-гигиенические мероприятия, которые не позволят инфекции распространяться".

Врач отмечает, что это увеличивает "математические шансы" на выздоровление.

При этом доктор Мясников называет COVID-19 "полумифическим и полупаническим" и отмечает, что этот новый тип вируса не столь устойчив, как, например, грипп или корь.

"Вирус кори высоко вирулентен, коронавирусу же такое и не снилось", – поясняет врач.

Тем временем, и в России, и в мире предпринимаются строгие меры, чтобы не допустить дальнейшего распространения COVID-19.

Так, собкор ВГТРК в Италии Ася Емельянова рассказала, что в Риме закрыто все, кроме продуктовых магазинов и аптек, а для того, чтобы выйти из дома, нужно заполнить декларацию.

Она также сообщила, что за нарушение карантина предусмотрен штраф в размере 206 евро и до трех месяцев ареста.

По видеосвязи из Майами на связь со студией вышла телеведущая Анна Кастерова — жена известного хоккеиста Евгения Малкина.

Она рассказала, что если еще вчера в США были открыты рестораны, где можно было спокойно поесть, то сегодня это сделать уже невозможно.

Кроме того, добавила Кастерова, на территории Майами официально закрыты все пляжи. "Такая ситуация немного давит", – призналась она.

Что рассказал лидер ЛДПР Владимир Жириновский о ситуации в Госдуме? Какие штрафы предлагает ввести в России адвокат Шота Горгадзе для тех, кто сбегает из больниц и нарушает условия карантина?

Какой совет дает психотерапевт Андрей Курпатов тем, что находится в домашней изоляции?

Что сейчас происходит в Бельгии, Израиле, Испании и Германии? И почему пока одни честно самоизолируются после возвращения из-за рубежа, другие, побывавшие на европейских курортах, спокойно идут на вечеринки?

О том, как в разных странах переживают пандемию нового коронавируса, — в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".