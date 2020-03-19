НМА: российские производители мяса не намерены повышать цены

Российские производители мяса не намерены искусственно повышать цены на свою продукцию, но обстановка на рынке зависит и от поведения потребителей, заявил глава Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергей Юшин.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) провела 19 марта совещание с торговыми сетями и производителями продуктов. "Рынок мяса в стране исключительно конкурентный. У нас 400 производителей свинины, почти 400 производителей мяса птицы. Наши коллеги очень ответственные люди", — отметил Юшин, сообщает "Интерфакс".

Ни один производитель не собирается искусственно повышать цены, "но это во многом зависит и от поведения потребителей", пояснил Юшин.

В России увеличилось производство фруктов, овощей и молока. Но ни одна экономика мира, даже самая развитая, не сможет удовлетворить ненормальный спрос. "Надо всем успокоиться и вернуться к обычной модели потребления", — подчеркнул Юшин.

Слишком низкие цены ведут к банкротству производителя и резкому росту цен. Такое положение сложилось в 2018 г., когда низкие цены на мясо птицы привели к банкротству ряда предприятий. А затем цены на куриное мясо выросли на 20%.

Сегодня цены на мясо птицы находятся на уровне цен 2014 г. "Какой еще товар не дорожал в течение пяти лет? Свинина сегодня на 6% дешевле, чем в 2014 г.", — отметил Юшин.

Производитель должен увеличивать зарплаты, осуществлять платежи. "Но никто искусственно повышать цены не будет", — заключил Юшин.