МОТ: пандемия коронавируса может привести к исчезновению 25 миллионов рабочих мест

Пандемия коронавируса может спровоцировать глобальный экономический кризис, при котором исчезнут до 25 миллионов рабочих мест по всему миру, если правительства не предпримут быстрых действий, сообщила Международная организация труда (МОТ), передает Reuters.

"Однако, если мы увидим скоординированный на международном уровне политический ответ, как это произошло в период мирового финансового кризиса 2008-2009 годов, то влияние на глобальную безработицу может быть значительно ниже", — заявила МОТ.

Организация призвала к срочным, широкомасштабным и скоординированным мерам по защите работников, стимулированию экономики и поддержке рабочих мест и доходов.

Такие меры должны включать расширение мер социальной защиты, поддержку сохранения рабочих мест посредством кратковременной работы или оплачиваемого отпуска, а также финансовые и налоговые льготы, в том числе для малых и средних предприятий, добавили в МОТ.

Исходя из различных сценариев влияния пандемии на глобальный экономический рост, МОТ оценила, что глобальная безработица вырастет от 5,3 млн (позитивный сценарий) до 24,7 млн ​​(негативный сценарий). Для сравнения: мировой финансовый кризис 2008-2009 годов увеличил уровень глобальной безработицы на 22 миллиона человек.

"Это уже не только глобальный кризис в области здравоохранения, это еще и крупный рынок труда и экономический кризис, которые оказывают огромное влияние на людей", — сказал глава МОТ Гай Райдер.

"В 2008 году мир выступил единым фронтом для преодоления последствий мирового финансового кризиса, и худшее было предотвращено. Нам нужно действовать аналогично и сейчас", — добавил он.