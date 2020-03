Илон Маск: Tesla готова делать аппараты для вентиляции легких

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск объявил о готовности к производству аппаратов для искусственной вентиляции легких. Бизнесмен подчеркнул, что при необходимости мощности его компаний позволяют наладить выпуск ИВЛ-приборов, которые могут помочь при тяжелых формах заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

Так Маск отреагировал на слова главного редактора FiveThirtyEight Нэйта Сильвера, написавшего в твиттере о нехватке ИВЛ-приборов в американских больницах. "Tesla делает автомобили со сложными системами вентиляции, кондиционирования и отопления воздуха. SpaceX строит космические корабли с системами жизнеобеспечения. Вентиляторы не сложны, но не могут быть изготовлены мгновенно. Какие больницы испытывают дефицит, о котором вы сейчас говорите?" - спросил у него Маск.

Нэйт ответил, что острая нехватка оборудования, по его сведениям, наблюдается в Нью-Йорке и Сиэтле, и призвал ответственных лиц обращаться напрямую к нему и Маску. К диалогу начали присоединяться сотни других пользователей, требуя от предпринимателя начать производство ИВЛ-аппаратов как можно скорее.

There's a shortage now, how many ventilators you making @elonmusk? https://t.co/hsaP9RMDZK