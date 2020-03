Официально: Этапы Формулы-1 в Нидерландах, Испании и Монако отложены

Этапы чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1" в Нидерландах, Испании и Монако из-за распространения коронавируса COVID-19 перенесены на неопределенный срок, об этом сообщает пресс-служба "королевских гонок".

Гран-при Нидерландов, который в нынешнем сезоне должен был пройти впервые с 1985 года, был запланирован на 1-3 мая, через неделю должна была пройти гонка в Испании, а Гран-при Монако должен был состояться 21-24 мая.

"Формула-1, Международная автомобильная федерация (FIA) и организаторы гонок приняли такое решение, чтобы обеспечить безопасность, персоналу, гонщикам и болельщиками – это наша главная задача", – говорится на официальном сайте гоночной серии.

BREAKING: The Dutch, Spanish and Monaco Grands Prix have been postponed due to the global coronavirus #F1 https://t.co/jWGUra72Ok