Официально: Этапы Формулы-1 в Нидерландах, Испании и Монако отложены

Этапы чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1" в Нидерландах, Испании и Монако из-за распространения коронавируса COVID-19 перенесены на неопределенный срок, об этом сообщает пресс-служба "королевских гонок".

Гран-при Нидерландов, который в нынешнем сезоне должен был пройти впервые с 1985 года, был запланирован на 1-3 мая, через неделю должна была пройти гонка в Испании, а Гран-при Монако должен был состояться 21-24 мая.

"Формула-1, Международная автомобильная федерация (FIA) и организаторы гонок приняли такое решение, чтобы обеспечить безопасность, персоналу, гонщикам и болельщиками – это наша главная задача", – говорится на официальном сайте гоночной серии.

BREAKING: The Dutch, Spanish and Monaco Grands Prix have been postponed due to the global coronavirus #F1 https://t.co/jWGUra72Ok — Formula 1 (@F1) March 19, 2020

Ранее из-за распространения COVID-19 на неопределенный срок был перенесен Гран-при Китая. Затем не состоялась первая гонка сезона – Гран-при Австралии. После чего организаторы соревнования объявили об отмене этапов в Бахрейне и Вьетнаме.

Напомним, вспышку пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, зафиксировали в китайском городе Ухань в конце 2019 года. Вскоре вирус распространился по всему миру, сейчас он зарегистрирован в 176 странах. Заболевших при этом уже порядка 228 тысяч человек, из которых 9,3 тысячи скончались.