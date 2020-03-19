Срочно в ремонт: более 18 тысяч "Фордов" в России могут быть опасными

Легковые автомобили марки Ford в нашей стране уже не продаются, однако обязательства по их поддержанию в рабочем состоянии за производителем сохраняются. "Форд Соллерс" объявила сразу две отзывных кампании для довольно пожилых машин, проданных в России еще в прошлом десятилетии.

Первая подразумевает отзыв 9 310 пикапов Ford Ranger, которые нашли своих владельцев в период с февраля 2004 по декабрь 2012 года. Как утверждает Росстандарт, на таких пикапах возможны проблемы с подушками безопасности: капсула твердотопливного заряда со временем может прийти в негодность.

Соответственно, при срабатывании подушки капсула может взорваться, обеспечив салон автомобиля ливнем металлических осколков. Они, в свою очередь, могут привести к серьезным травмам или даже летальному исходу, и поэтому устройства для срабатывания подушек будут на всех отзываемых пикапах заменены. К слову, в официальном сообщении не уточняется, идет ли речь о печально известных подушках фирмы Takata, но симптомы очень похожи.

Ford Ranger

Во второй сервисной кампании должны принять участие более свежие автомобили - Ford Mondeo в количестве 9 138 экземпляров, проданные в период с марта 2015 по декабрь 2019 года. У этих машин возможная неисправность связана с коробкой передач: поврежденный конец троса рычага КПП может не позволить перевести его в положение Parking до конца. Соответственно, автовладелец, покидающий автомобиль, может не знать, что машина не находится в состоянии парковки и способна на неконтролируемое движение.

На всех транспортных средствах силами сотрудников авторизованных сервисных центров будет выполнена замена втулки троса переключения передач и установка защитной крышки.