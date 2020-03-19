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Коронавирус 4 минуты назад

19 марта 202021:05 Елена Ерофеева

Расшифровка генома поможет создать лекарство от коронавируса

Расшифровка генома поможет создать лекарство от коронавируса

Российским ученым из НИИ гриппа удалось определить полный геном коронавируса. Как пояснили в Минздраве, специалисты теперь знают полную последовательность аминокислот в новом COVID-19. Это поможет отслеживать его возможные мутации, искать лекарство и вакцину. Сейчас только в России ее разработкой занимаются пять исследовательских коллективов, но потребуется еще время на проверку ее эффективности и безопасности — доклинические тесты на животных и затем испытания на здоровых добровольцах. Активно совершенствуются и методы диагностики коронавируса.

Формула одного генома — это 28 тысяч знаков. Ученые Санкт-Петербургского НИИ гриппа расшифровали его первыми в России. Теперь они точно знают, из чего состоит живой коронавирус. Эти данные можно будет сравнить с мировыми.

"Всего в базе сейчас несколько сотен этих возбудителей, и видно, что он мутирует. Но не каждая мутация опасна. Фактически накопление этого массива данных позволяет нам каким-то косвенным образом в дальнейшем использовать для разработке вакцин и лекарственных препаратов", — говорит Дмитрий Лиознов, и.о.директора НИИ гриппа им.А.А.Смородинцева Минздрава РФ.

Завезенный в Россию COVID-19 знают теперь и в лицо. На предприятии "Вектор" его увидели на просвечивающем электронном микроскопе в черно-белом изображении. Размер частиц — одна миллиардная доля метра. Такое близкое знакомство с вирусом позволяет ученым двигаться вперед.

"Дело в том, что вирус может меняться. И, таким образом, научные сообщества в текущих реалиях нуждаются в обмене этими материала для быстрого создания и тестирования диагностических вакцинных и терапевтических препаратов", — поясняет Ильназ Иматдинов, заведующий лабораторией векторных систем на основе вирусных геномов отдела геномных исследований Государственного научного центра "Вектор" Роспотребнадзора.

 

В самом начале развития эпидемии ген искусственно синтезировали, используя только формулу, которой делились коллеги из Китая еще в самом начале развития эпидемии. Но этих данных было достаточно, чтобы создать тест-систему и приступить к разработке вакцины.

"Параллельно с разработкой тест-систем началась работа по созданию тех самых вакцинных препаратов. На текущий момент это тринадцать вариантов. Это пять универсальных совершенно разных вакцинных платформ. Мы уже сейчас приступаем к тестированиям на лабораторных животных с целью оценки их эффективности и безопасности", — говорит Ильназ Иматдинов.

В России разработано несколько видов тест-систем для выявления коронавируса. На этом предприятии готовят к запуску производственную линию, как только будет получена лицензия. Живой вирус для исследований сотрудники лаборатории получили только вчера.

"Обычные респираторные вирусные инфекции, с которыми мы сезонно осенью и весной все сталкиваемся, вызываются полутора десятками вирусов. Среди них четыре коронавируса, обычные наши, типичные. Но к этим короновирусам у нас с детства есть иммунитет. К этому новому вирусу, поскольку он существенно отличается, иммунитета нет ни у кого", — отмечает Дмитрий Трофимов, руководитель института репродуктивной генетики НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика Кулакова.

Сегодня в мире распространяется несколько разновидностей этого вируса. Первый тип — ослабленный: переходя от одного человека к другому, он только ослабевает. Второй тип — самый губительный. С него начиначалась эпидемия в Китае. Именно его, как полагают ученые, завезли в Европу.

"Коронавирусы развиваются по теории Дарвина, то есть они должны приспосабливаться к условиям жизни, поэтому им более выгодно, чтобы их жертва дольше жила. Тогда у них будет дольше возможность распространяться. Поэтому основная теория предполагает, что все-таки опасные свойства вируса будут немного ослабевать", — считает Вадим Покровский, руководитель отдела Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

Пока в мире не существует лекарства от коронавируса, врачи используют традиционные методы: вирусные пневмонии встречаются редко, но опыт работы с такими заболеваниями есть. Пока основываются на рекомендации Минздрава, что уточняются каждую неделю, и опыт коллег — из Китая и Италии.

"Говорить на данном этапе и на наблюдении 37 пациентов, делать какие-то статистические выводы о том, что это эффективное средство или, наоборот, что оно не работает, — пока это невозможно», — говорит Денис Проценко, главный врач ГКБ №40.

Но статистика выздоровлений показывает: врачи в выбранной методике не ошибаются. Сегодня из московских больниц выписали еще пятерых пациентов. Тяжелую пневмонию удалось победить.

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