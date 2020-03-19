Россия начнет массовую проверку населения на коронавирус

В апреле в России запустят пилотный проект по массовой проверке населения на коронавирус COVID-19. Специалисты будут использовать уникальную российско-японскую систему, которая выдает результат за 30 минут. Заниматься проектом будет Альянс по борьбе с коронавирусом, в который вошли Российский фонд прямых инвестиций, Союз промышленников и предпринимателей, "Яндекс" и Mail.ru. Об этом они договорились 19 марта по итогам совещания, которое провел премьер Мишустин. Само правительство, в свою очередь, сегодня решало, как сохранить ситуацию с болезнью под контролем и как поддержать экономику.

У России есть опыт борьбы с эпидемиями, причем и на международном уровне тоже. И страна с пандемией справится, подчеркивает премьер Мишустин. Главное сейчас — четкость и слаженность работы всех госструктур. В официальном заявлении правительства, которое опубликовано сегодня, перечисляются ресурсы. В распоряжении медиков — 40 тысяч аппаратов искусственной вентиляции легких, развернуто 55 тысяч инфекционных коек, подготовлено 7500 боксов для заболевших.

"Создан запас лекарственных препаратов и средств индивидуальной защиты. Медицинские организации готовы к различным сценариям. Мы также наладили производство диагностических тест-систем и организовали тестирование всех пребывающих в нашу страну людей из государств, где распространена эта инфекция. А также тех, с кем они контактировали", — подчеркнул глава российского правительства Михаил Мишустин.

Таких тест-систем уже свыше семисот тысяч. Их направят во все регионы. Кроме того, государство финансово поддержит врачей, которые сейчас работают без отдыха. Из бюджета для этого дополнительно выделяют почти 12 миллиардов рублей. Другая важнейшая тема — обеспечение товарами первой необходимости. Следить будут строго в том числе за ценами.

"Минпромторг, Федеральная налоговая служба, Росстат и коммуникационный центр правительства с 20 марта начнут оперативный мониторинг всех цен в каждом регионе, в каждой торговой сети и аптечной организации. Это касается продуктов питания, детских товаров, лекарственных средств и медицинских изделий, — пообещал премьер Михаил Мишустин. — И, конечно же, средств дезинфекции и индивидуальной защиты. В торговых сетях должен быть сформирован достаточный уровень запасов такой продукции. Для этого министерство финансов, Минэкономразвития и Минпромторг оперативно разработают соответствующий механизм. Торговые предприятия получат доступ к льготным кредитам, если это будет необходимо для формирования соответствующих запасов".

Полки московского супермаркета: есть из чего выбрать. Аналогичная картина и в Туле — консервы, овощи, сахар, все на месте. Но если что-то заканчивается, оперативно подводят со склада. Одна из макаронных фабрик в Челябинске, здесь работа идет бесперебойно, как и на мукомольном предприятии в Рязани. Увеличили производство муки в Ставропольском Крае. Перешли на полную мощность — полсотни тонн в сутки.

"Продукция есть. Никто не закрывается. И мы готовы обеспечить всех продукцией в обычном режиме", — заверяет руководитель отдела продаж мукомольного комбината Ольга Склярова.

С 20 марта на месяц отменяются все ограничения для поставок товаров первой необходимости. Таможенные пошлины на ввоз, к примеру, лекарств и медицинских изделий, обнулят. Но и российская промышленность должна выпускать больше масок и средств защиты. Следить будут в режиме онлайн. Для этого создается единый информационный центр, куда будут поступать сведения по каждому региону.

Дистанционную торговлю лекарствами, которые продаются без рецептов, упростят. Но контроль, наоборот, усилят, чтобы не было контрафакта. Еще одна задача — помощь малому и среднему бизнесу. На три месяца, начиная с марта, вводится отсрочка по уплате страховых взносов, а также мораторий на проверки. Сократят административную нагрузку и помогут с кредитами на льготных условиях. Особое внимание государства тем сферам, где ситуация наиболее сложная. Предусмотрены отсрочки и по налоговым платежам.

"Я уже дал поручения до 1 мая предоставить такую отсрочку турбизнесу и авиаперевозчикам. Кроме того, мы приняли решение освободить в этом году туроператоров от оплаты взносов в резервных фонд ассоциации "Турпомощь". В ближайшее время Минэкономразвития совместно с Минфином, Минтрансом и, конечно, с Ростуризмом разработают порядок компенсаций убытков туроператоров, которые связаны с невозвратными тарифами по авиаперевозкам", — пообещал председатель российского правительства Михаил Мишустин.

Кроме того, еженедельно по всей стране будет проводиться оперативный мониторинг рынка труда, прежде всего в моногородах.