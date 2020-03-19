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Нефть и газ 18 минут назад

19 марта 202020:58 Наиля Аскер-заде

Силуанов: продажа валюты ЦБ стабилизирует рубль

Силуанов: продажа валюты ЦБ стабилизирует рубль

Коронавирус влияет на экономику сильнее падения цен на нефть. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью обозревателю Наиле Аскер-заде.

"Предприниматели получат больше возможностей по субсидированию кредитов и больше возможностей по гарантированию за счет корпораций малого и среднего предпринимательства тех кредитных ресурсов, в которых они нуждаются", — заявил министр.

Расходы бюджета сокращаться не будут, но главное — правительство сможет выполнять все социальные обязательства даже в условиях низких цен на нефть. На вопрос о том, если такие цены на нефть продержатся какое-то время, например, полгода, сможет ли правительство выполнять социальные обязательства и те обещания, которые были даны и по материнскому капиталу, и по ипотеке, Силуанов ответил:

"Они будут выполнены в первоочередном порядке и безусловно. Действительно, цены невысокие. Но тем не менее запасов прочности у нас достаточно для того, чтобы профинансировать все наши обязательства и даже не только социальные. При нынешних ценовых пропорциях на нефтяном рынке таких запасов нам хватит, как минимум, на шесть лет. С точки зрения первоочередных обязательств, это зарплата, пенсии, пособия, никаких поводов для того, чтобы говорить о изменении порядка выплаты, у нас нет. Мы в полном объеме будем их выполнять".

 

Минфин перечислил в Фонд национального благосостояния валюту. Эту валюту ЦБ начал продавать на рынке. Все это необходимо для того, чтобы правительство смогло приобрести акции Сбербанка и поддержать финансовую и экономическую стабильность. Теперь в Фонде национального благосостояния больше 12 триллионов рублей.

"Сегодня ЦБ вышел на рынок продажи валютных резервов. Это решение как раз позволит и больше осуществлять операции продажи в валюты на валютной бирже. И это, мы считаем, позволит стабилизировать курс рубля по отношению к другим валютам", — сказал глава Минфина.

Продавать валюту ЦБ будет постепенно, но только в те дни, когда цены нефти марки Urals ниже 25 долларов за баррель.

По итогам февраля инфляция составила 2,3 процента. В Минфине полагают, что по итогам года она не должна сильно отклониться от целевого значения 4 процента.

"Все будет зависеть от того, насколько продержится в текущем году ситуация с низкими нефтяными котировками. Мы рассчитываем, что в целом инфляция не должна сильно колебаться относительно нашего целевого показателя 4 процента. Есть инструменты у Центрального банка, есть инструменты у правительства по контролю за ценами. Поэтому я считаю, что риска серьезного отклонения от показателей инфляции от целевого показателя в настоящий момент нет", — заявил Антон Силуанов.

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