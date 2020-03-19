Резервный банк ЮАР снизил ставку до минимума за 6 лет

Резервный банк Южной Африки снизил свою базовую процентную ставку, стремясь поддержать и без того хрупкую экономику, которая, как ожидается, сильно пострадает от нового коронавируса, передает Bloomberg.

Комитет по денежно-кредитной политике центробанка ЮАР проголосовал за снижение ставки до 5,25% с 6,25% — минимального уровня за 6 лет, заявил губернатор Лесетья Кганьяго на заседании ЦБ. Решение пяти членов комитета было единогласным. Снижение ставки оказалось сильнее, чем предполагал прогноз 21 экономиста, опрошенных Bloomberg.

Модель квартального прогнозирования центрального банка указывает на три снижения ставки репо на 25 базисных пунктов во втором и четвертом квартале 2020 года, а также в третьем квартале 2021 года.

В то время как это решение предоставит некоторую помощь предприятиям и потребителям, сталкивающимся со сбоями из-за ввспышки коронавируса, Резервный банк заявил, что только денежно-кредитная политика не сможет подтолкнуть экономический рост.

В настоящее время комитет ЦБ прогнозирует сокращение экономики ЮАР на 0,2% в этом году по сравнению с прогнозом роста на 1,2% в январе.

Впервые за 15 месяцев в феврале инфляция в ЮАР выросла выше среднего показателя в 4,5% от целевого диапазона центрального банка, но ожидается, что в ближайшие месяцы она будет умеренной на фоне резкого снижения цен на нефть.

Центральный банк пересмотрел свой прогноз роста цен на год до 3,8% с 4,7% ранее.