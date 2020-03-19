Samsung представил водозащищенный смартфон-бюджетник

Компания Samsung анонсировала недорогой смартфон, снабженный тройной камерой и влагозащищенным корпусом. Экран у новой модели - Galaxy A41 - тоже очень неплохой: установлена просторная, 6,1-дюймовая панель Super AMOLED с разрешением FHD+.

На экране сделан каплевидный вырез, в который спрятана 25-мегапиксельная селфи-камера. Но в отличие от старших моделей, сканер отпечатков пальцев расположен не под дисплеем, а на задней панели.

Камеры Galaxy A41 выстроены в вертикальный ряд, а не квадрат, как у большинства других новинок A-серии. За съемку отвечает 48-мегапиксельный главный объектив, 8-мп широкоугольный для пейзажей и 5-мп датчик глубины для портретов.

Внутри Galaxy A41 - чип Helio P65 среднего уровня, 4 гигабайта оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. Емкость аккумулятора 3500 мАч, поддерживается зарядка мощностью 15 Вт. Работать смартфон, скорее всего, будет на Android 10 вместе с фирменной надстройкой Samsung One UI 2.0.

Предусмотрена влаго- и пылезащита по стандарту IP68, пишет GSMArena. Это значит, что аппарат можно погружать в воду на глубину до 1,5 метра и держать его там до получаса.

В Японии релиз Galaxy A41 намечен на июнь. Его будут предлагать в черном, синем и белом оформлениях. Сроки выхода на международном рынке уточнят позднее. Цена оглашена не была, но, по слухам, в Индии за новинку попросят не более 14 999 рупий (~15,5 тысячи рублей).