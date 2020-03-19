Из-за коронавируса дети из Башкирии уже 10 дней не могут вылететь из Индии

Дети из Башкирии уже 10 дней не могут вылететь из Индии из-за коронавируса. Об этом сообщает ГТРК "Башкортостан" со ссылкой на врио зампредседателя Госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству Республики Башкирия Олега Гилева. Количество детей, ставших "заложниками" новой инфекции, пока не уточняется.

"Пока решение не найдено, так как запрос был получен только сегодня. Завтра совместно с представителями комитета по внешнеэкономическим связям рассмотрим варианты, как можно вывезти детей", — заявил Олег Гилев в рамках вечернего брифинга в региональном Минздраве.

Напомним, что с 13 марта власти Индии приостановили все туристические визы до 15 апреля. Всем жителям, "застрявшим" за рубежом, необходимо обращаться в консульства РФ в этих государствах. В свою очередь, власти Башкирии подключат все возможные органы власти, в том числе на федеральном уровне, чтобы определить алгоритм вывоза людей из-за рубежа.

Сегодня республиканский Госкомитет по туризму открыл "горячую линию" для помощи российским гражданам по вопросам поездок и их отмены. Номер телефона 8 800 505 94 56.

Отметим, что на данный момент в инфекционных больницах Башкортостана находятся 48 человек, в том числе 7 детей. Подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в регионе не зарегистрировано.