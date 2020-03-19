  • USD
    77.2131
  • EUR
    84.8881
  • IMOEX
    2275.7
  • RTSI
    902.63
  • DJA
    6654.88
  • NASDAQ
    7277.71
  • BRENT
    28.28
  • ГАЗПРОМ
    174.56
  • Газпрнефть
    269
  • Роснефть
    264.4
  • АЛРОСА
    59.7
  • Сбербанк
    189.51
19 марта 202020:52

Пандемия коронавируса стала драйвером роста стриминга и потоковых сервисов

EPA

Из-за пандемии коронавируса резко возросло потребление стриминговых услуг, сообщает Wurl Inc., компания, которая доставляет видео и рекламу на подключенные телевизоры. Количество времени, потраченного людьми на потоковое вещание, увеличилось более чем на 20% по всему миру, в том числе более чем на 40% в Австрии и Испании.

Стриминговые компании и провайдеры не комментируют увеличение трафика, но исследователи отмечают рост активности у Netflix и Twitch (сервис для стриминга онлайн-игр, принадлежащая Amazon). По данным SensorTower, число установок приложения Netflix на прошлой неделе выросла на 34% в Испании и на 57% в Италии. Италия занимает второе место в мире по количеству коронавирусов после Китая.

Шон Доэрти (Sean Doherty), главный исполнительный директор Wurl, считает, что именно в отрасли потокового вещания стоит ждать значимых изменений.

Драйвером роста стриминговых услуг является недоступность многих видов досуга и развлечений из-за вируса, начиная от ресторанов и кинотеатров и заканчивая профессиональным спортом и концертами.

Быстрое расширение использования потокового вещания сопряжено с некоторыми трудностями. Так, власти Евросоюза призвали онлайн-кинотеатры и видеосервисы отказаться от вещания в высоком качестве. Это объяснили тем, что в условиях повышенного потребления видео-контента трансляция фильмов и сериалов в HD-формате оказывает чрезмерную нагрузку на скорость интернет-соединения.

В ЕС обеспокоены тем, что внутренние широкополосные сети были спроектированы с учетом того, чтобы справляться только с вечерними скачками трафика. Однако круглосуточную нагрузку, когда взрослые обсуждают деловые вопросы во видеосвязи, а дети — учатся в онлайн-режиме, играют в игры и смотрят фильмы, европейская интернет-инфраструктура может попросту не выдержать.

Представитель Netflix заявил, что руководство платформы прислушалось к этой просьбе и уже начало регулировать разрешение видеоконтента в соответствии с доступной пропускной способностью сети.  Netflix разработал специальную сеть, библиотека которой находится ближе к пользователям, что обеспечивает использование меньшей пропускной способности.

Медиа-компании пересмотрели свои обычные стратегии по удовлетворению растущего спроса на программы со стороны людей, застрявших дома. Так, Universal Pictures, подразделение кабельного гиганта Comcast Corp., объявила, что готова выпустить свои новые фильмы в цифровом формате раньше намеченного срока. Судя по сообщению Variety, уже 20 марта в онлайн-магазинах появится "Человек-невидимка", который вышел в мировой прокат всего 2 недели назад. Также к цифровым продажам предназначены новинки февраля "Охота" и "Эмма".

Мультфильм "Тролли. Мировой тур" выходит в России 19 марта, в мировой прокат он должен был встать 10 апреля. В результате мультфильм можно будет посмотреть в интернете одновременно с прокатом в кинотеатрах.

В то время как просмотр телепередач также растет благодаря круглосуточному освещению вспышки вируса, и все больше людей остаются дома, производство большинства телепередач и фильмов остановилось на обозримое будущее, создавая потенциальную нехватку новых программ.

Потоковые сервисы находятся в лучшем положении, потому что потребители обращаются к библиотекам контента по запросу, а не смотрят в прямом эфире, что исключает необходимость в сетке вещания.

Традиционные телевизионные сети должны выходить в эфир 24 часа в сутки, а такие каналы, как CBS, Turner и ESPN, уже заменили те спортивные программы, которые перестали выходить в эфир.

Это открыло дверь к нетрадиционным форматам. Например, к концертам в прямом эфире из дома. Например, актёр и телеведущий Джимми Фэллон, находясь в самоизоляции на время эпидемии,выпустил вечернее ток-шоу под новым названием The Tonight Show: At Home Edition. Небольшое видео в формате передачи было снято из дома ведущего. Оператором выступила жена, комик самостоятельно нарисовал вступительный кадр с логотипом шоу. Гостем необычного вечера стал любимый питомец семьи – золотистый ретривер Гари.

Одной из отраслей, которая может столкнуться с минимальными сбоями из-за пандемии, являются видеоигры, где стриминг игр из дома стал давно привычным (и наиболее популярным) форматом для многочисленных поклонников.

Аудитория популярной стриминговой площадки Twitch увеличилась на 10% за последние несколько дней, по словам Дорона Нира (Doron Nir), генерального директора компании StreamElements, поставщика инструментов и услуг для индустрии. Аудитория конкурирующего проекта от Google, YouTube Gaming, выросла на 15%. Эксперт ожидает, что цифры будут в ближайшее время только расти.

Увеличение количества зрителей может привести к увеличению доходов от рекламодателей или спонсоров, стремящихся охватить эту привлекательную молодую аудиторию, если только эти компании не затянут ремни тоже. 

Сейчас

22:24

Гражданам Израиля запретили выходить из дома

21:52

Следком наградил журналиста Поддубного медалью "Доблесть и отвага"

18:07

Князь Монако заразился коронавирусом

17:49

В России создан Альянс по борьбе с коронавирусом

17:22

Институт гриппа им. Смородинцева: ношение масок не спасет от коронавируса

17:18

Мэрия: совещаний о введении в Москве "плана Б" не было

16:41

НИИ гриппа: вакцина от COVID-19 появится в конце 2021 года

Показать все новости

Коронавирус

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Расшифровка генома поможет создать лекарство от коронавируса

Расшифровка генома поможет создать лекарство от коронавируса

1 час назад
Евро ниже 84, нефть дороже на 16 процентов

Евро ниже 84, нефть дороже на 16 процентов

44 минуты назад
Италия опередила Китай по числу жертв коронавируса

Италия опередила Китай по числу жертв коронавируса

1 час назад
Гражданам Израиля запретили выходить из дома

Гражданам Израиля запретили выходить из дома

7 минут назад

Трансляции

Завтра, 20 марта

15:00

Пресс-конференция Эльвиры Набиуллиной
Все трансляции
В Идлибе нашли место последнего боя Героя Филипова

В Идлибе нашли место последнего боя Героя Филипова

1 час назад
"Коронавирусу и не снилось": доктор Мясников сравнил COVID-19 с другими болезнями

"Коронавирусу и не снилось": доктор Мясников сравнил COVID-19 с другими болезнями

3 часа назад
Институт гриппа им. Смородинцева: ношение масок не спасет от коронавируса

Институт гриппа им. Смородинцева: ношение масок не спасет от коронавируса

4 часа назад
Князь Монако заразился коронавирусом

Князь Монако заразился коронавирусом

4 часа назад
Х5 Retail: спрос на крупы и консервы в магазинах Москвы упал

Х5 Retail: спрос на крупы и консервы в магазинах Москвы упал

5 часов назад
Россия начнет массовую проверку населения на коронавирус

Россия начнет массовую проверку населения на коронавирус

1 час назад
МИД России: Украина готовит провокацию в Крыму

МИД России: Украина готовит провокацию в Крыму

4 часа назад
Силуанов: продажа валюты ЦБ стабилизирует рубль

Силуанов: продажа валюты ЦБ стабилизирует рубль

1 час назад
Удаленка из-за коронавируса: вспомнить, как выглядят жена и сын

Удаленка из-за коронавируса: вспомнить, как выглядят жена и сын

10 часов назад
Лянка Грыу рассказала о своем особенном ребенке и мечтах о Мюнхгаузене

Лянка Грыу рассказала о своем особенном ребенке и мечтах о Мюнхгаузене

7 часов назад
Семейный альбом: три поколения династии Пьеха в программе "Судьба человека"

Семейный альбом: три поколения династии Пьеха в программе "Судьба человека"

10 часов назад
"В шаге от рая": история о том, как большие деньги меняют жизнь людей

"В шаге от рая": история о том, как большие деньги меняют жизнь людей

18.03.2020 15:59
"Нарушители-невидимки". Смотрите в выходные новое расследование Эдуарда Петрова

"Нарушители-невидимки". Смотрите в выходные новое расследование Эдуарда Петрова

17.03.2020 01:48
Маленькой Зое с множественными пороками сердца нужна срочная операция

Маленькой Зое с множественными пороками сердца нужна срочная операция

12.03.2020 11:56
Генпрокуратура утвердила обвинение историку Соколову

Генпрокуратура утвердила обвинение историку Соколову

18 минут назад
Французский волейболист "Зенита" заразился коронавирусом

Французский волейболист "Зенита" заразился коронавирусом

33 минуты назад
До 80 % испанцев могут заразиться коронавирусом

До 80 % испанцев могут заразиться коронавирусом

35 минут назад
Facebook готовит меры против всплеска депрессии и тревожности

Facebook готовит меры против всплеска депрессии и тревожности

36 минут назад
Путину рассказали о мерах противодействия коронавирусу в Крыму

Путину рассказали о мерах противодействия коронавирусу в Крыму

1 час назад
Срочно в ремонт: более 18 тысяч "Фордов" в России могут быть опасными

Срочно в ремонт: более 18 тысяч "Фордов" в России могут быть опасными

3 часа назад
Путин и Си Цзиньпин обсудили коронавирус и сотрудничество в разработке лекарств

Путин и Си Цзиньпин обсудили коронавирус и сотрудничество в разработке лекарств

3 часа назад
МОТ: пандемия коронавируса может привести к исчезновению 25 миллионов рабочих мест

МОТ: пандемия коронавируса может привести к исчезновению 25 миллионов рабочих мест

3 часа назад
Официально: Этапы Формулы-1 в Нидерландах, Испании и Монако отложены

Официально: Этапы Формулы-1 в Нидерландах, Испании и Монако отложены

3 часа назад
На "кадета" Кирилла Емельянова завели уголовное дело

На "кадета" Кирилла Емельянова завели уголовное дело

3 часа назад
Жириновский предложил Лукашенко выпить на границе

Жириновский предложил Лукашенко выпить на границе

4 часа назад
ЕС попросил Netflix и YouTube ограничить качество видео

ЕС попросил Netflix и YouTube ограничить качество видео

4 часа назад
Очередь на возвращение: пандемия застигла за рубежом 100 тысяч россиян

Очередь на возвращение: пандемия застигла за рубежом 100 тысяч россиян

4 часа назад
Мэрия: совещаний о введении в Москве "плана Б" не было

Мэрия: совещаний о введении в Москве "плана Б" не было

5 часов назад
Учёные подтвердили важную эволюционную теорию Дарвина

Учёные подтвердили важную эволюционную теорию Дарвина

5 часов назад
Коронавирус вывел Венецию на чистую воду

Коронавирус вывел Венецию на чистую воду

5 часов назад
Врачи: помимо коронавируса у скончавшейся в Москве пациентки были пять хронических болезней

Врачи: помимо коронавируса у скончавшейся в Москве пациентки были пять хронических болезней

5 часов назад
Аэропорт Шереметьево закрывает два терминала

Аэропорт Шереметьево закрывает два терминала

6 часов назад
РПЦ возобновила традицию крестных ходов во времена испытаний

РПЦ возобновила традицию крестных ходов во времена испытаний

7 часов назад
Психологи объяснили, почему на фоне коронавируса хочется смотреть фильмы о зомби

Психологи объяснили, почему на фоне коронавируса хочется смотреть фильмы о зомби

8 часов назад
"Это враг, которого мы победим": Мэттью Макконахи высказался о коронавирусе

"Это враг, которого мы победим": Мэттью Макконахи высказался о коронавирусе

8 часов назад
Мантуров: дефицита продуктов нет, ажиотажный спрос снизится в ближайшие дни

Мантуров: дефицита продуктов нет, ажиотажный спрос снизится в ближайшие дни

8 часов назад
Российские знаменитости присоединились к движению #МойДоДырЧеллендж

Российские знаменитости присоединились к движению #МойДоДырЧеллендж

8 часов назад
Реальный Disney: актеров озвучки сделали их героями

Реальный Disney: актеров озвучки сделали их героями

8 часов назад
Всех приезжающих в Россию из-за границы обязали проходить 14-дневный карантин

Всех приезжающих в Россию из-за границы обязали проходить 14-дневный карантин

9 часов назад
Глава Минздрава Нидерландов после вопроса о коронавирусе упал в обморок

Глава Минздрава Нидерландов после вопроса о коронавирусе упал в обморок

10 часов назад
Набор паникера: запасая гречку, готовьтесь к моли и хрущаку

Набор паникера: запасая гречку, готовьтесь к моли и хрущаку

10 часов назад
Найдена древняя рыба с пальцами внутри плавника

Найдена древняя рыба с пальцами внутри плавника

10 часов назад
10 стран, установивших самые жесткие карантинные меры в борьбе с коронавирусом

10 стран, установивших самые жесткие карантинные меры в борьбе с коронавирусом

10 часов назад
Магний и ликопин: Роскачество назвало самые полезные томатные соки

Магний и ликопин: Роскачество назвало самые полезные томатные соки

14 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку