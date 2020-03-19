Кемеровская клиника оштрафована на 250 тысяч за пробирки с кровью на помойке

За пробирки с кровью на помойке кемеровская клиника заплатит 250 тысяч рублей. О крупном штрафе ГТРК "Кузбасс" сообщили представители пресс-службы городской мэрии. По информации муниципалитета, процедуру утилизации взятых для анализа проб крови нарушили сотрудники частной клиники по названием "Поликлиника ОВУМ".

"Благодаря неравнодушным жителям, обнаружившим отходы в одном из городских дворов и обратившимся в правоохранительные органы и Роспотребнадзор, по этому факту была организована проверка. В результате нарушители были найдены достаточно быстро", — прокомментировали инцидента мэрии Кемерово.

В муниципалитете также отметили, что брошенные на свалке пробки с кровью не имеют никакого отношения к тестам на коронавирус. Частные медицинские учреждения не имеют права проводить подобные анализы.