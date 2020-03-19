Следком наградил журналиста Евгения Поддубного медалью "Доблесть и отвага"

Приказ о награждении Евгения Поддубного ведомственной медалью "Доблесть и отвага" подписал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он отмечен за мужественные действия, проявленные в связанных с риском для жизни условиях, при поиске места гибели российского военного летчика Романа Филипова в Сирии.

Российский летчик два года назад погиб у поселка Маасаран в Идлибе. В феврале 2018 года его самолет Су-25СМ сбили боевики во время патрулирования. Замкомандира эскадрильи штурмового полка Восточного военного округа майор Филипов катапультировался над территорией, которую контролировали боевики. До последнего патрона он отстреливался от боевиков. А когда патроны закончились, и майор был окружен боевиками, то подорвал гранату. Последними его словами были: "Это вам за пацанов!".

Президент России Владимир Путин наградил Романа Филипова золотой звездой Героя России. Посмертно. Его именем названы самолеты, в родном Воронеже и в Приморье установлены памятники. Школа, в которой учился будущий герой, теперь названа его именем.

Место гибели летчика-героя было найдено после освобождения поселка Маасаран и его окрестностей от боевиков.

Российские и сирийские военнослужащие, а также журналисты съемочной группы телеканала "Россия" использовали стоп-кадры с видеозаписи последних секунд жизни Филипова, которую вели боевики, чтобы обнаружить на земле место последнего боя летчика.

Александр Бастрыкин, учитывая получение журналистом значимой для следствия информации, поручил следователям в кратчайшие сроки произвести все необходимые процессуальные следственные действия в рамках расследуемого центральным аппаратом уголовного дела об убийстве российского военного летчика в сирийской Идлибе, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.