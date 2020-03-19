В Новосибирске зафиксирован второй заболевший коронавирусом

В Новосибирске зафиксирован второй случай заболевания коронавирусом. На этот раз инфекцию завезли из Италии, передает ГТРК "Новосибирск". Известно, что местная жительница вернулась домой 8 марта транзитным рейсом через Москву.

Специалисты столичного Роспотребнадзора передали информацию о пассажирке новосибирским коллегам. В Толмачёво её встретили медики, после чего сразу же поместили на домашний карантин, где она находилась вместе с мужем, также прибывшим из заграничного путешествия. Признаки заболевания у женщины отсутствовали. Однако после предварительных анализов на наличие вируса она была отправлена в инфекционную больницу. Пробы показали – в организме есть коронавирус.

Сегодня этот диагноз был подтвержден повторными тестами. При этом симптомы ОРВИ у заболевшей так и не проявились. У мужчины тест на COVID-19 оказался отрицательным. В настоящий момент он находится дома, под наблюдением врачей.

Круг контактов пациентки уже установлен. Со всеми связываются полицейские, сотрудники Роспотребнадзора и органов здравоохранения. Каждый должен будет пройти тест на коронавирусную инфекцию, после чего всем будет выдано предписание о самоизоляции.