Facebook готовит меры против всплеска депрессии и тревожности

Глава Facebook Марк Цукерберг рассказал журналистам о мерах, которые собирается предпринять его компания для улучшения психического здоровья пользователей, вынужденных в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 оставаться в стороне от своих друзей и близких. Соцсеть начнет больше информировать пользователей о вспышке заболевания и способах защиты, а также сделает бизнес-инструмент Workplace бесплатным.

Прежде всего, с завтрашнего дня Facebook будет показывать самую актуальную, достоверную и релевантную информацию о коронавирусе на самом верху новостной ленты. Данные компания возьмет из официальных источников, включая Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) и Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

Помимо информационного центра, компания продолжит продвигать ссылки от ВОЗ и CDC в "Хронике" и Instagram. Они также появятся в результатах поиска при запросах "коронавирус" или "COVID-19".

Также компания сделает корпоративный сервис Workplace бесплатным для правительственных учреждений и экстренных служб. Инструмент позволяет совершать голосовые и видеозвонки, публиковать обучающий контент для персонала, создавать группы и обмениваться файлами.

Помимо этого, Цукерберг выразил обеспокоенность, что для людей, уже борющихся с депрессией, тревожностью и чувством одиночества, длительный период изоляции может усугубить их состояние. "Это та область, которая меня больше всего волнует", - сказал глава Facebook. В связи с этим компания расширит команду модераторов и привлечет штатный персонал, чтобы отслеживать публикации пользователей, склонных к самоповреждению и суициду.