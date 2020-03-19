Французский волейболист "Зенита" заразился коронавирусом

Французский волейболист казанского "Зенита" Эрвинг Нгапет госпитализирован с коронавирусной инфекцией COVID-19, об этом сообщает генеральный директор клуба Ильхам Рахматуллин.

"Тест положительный, – приводит слова Рахматуллина ТАСС. – Он приехал из Франции, ни с кем из клуба контактов не было. Почувствовал, что температура, дома был один, семья была во Франции. Он позвонил доктору, мы сразу среагировали. Когда к вечеру температура не спадала, мы позвонили по горячей линии, его увезли в инфекционку".

29-летний Нгапет выступает за казанский клуб с 2018 года. До этого защищал цвета российского "Кузбасса", французского "Туре" и итальянских "Кунео" и "Модене".

Напомним, вспышку пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, зафиксировали в китайском городе Ухань в конце 2019 года. Вскоре вирус распространился по всему миру, сейчас он зарегистрирован в 176 странах. Заболевших при этом уже порядка 228 тысяч человек, из которых 9,3 тысячи скончались.