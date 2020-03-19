Генпрокуратура утвердила обвинение историку Соколову

Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительный акт по делу в отношении петербургского историка Олега Соколова об убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.

Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировал адвокат обвиняемого Александр Почуев, сообщив, что соответствующий документ подписал замгенпрокурора РФ, государственный советник юстиции 1 класса Виктор Гринь.

Юрист рассказал, что его клиент обвиняется в том, что совершил убийство Ещенко в ходе бытового конфликта на почве взаимной ревности. При этом действия историка признаны как не связанные с необходимой обороной.

Почуев подчеркнул, что смягчающим обстоятельством является наличие у Соколова двух малолетних детей, в то время, как отягчающим – совершение убийства с использованием оружия и боевых припасов.

Адвокат сказал, что историку не предъявляется обвинение в надругательстве над телом жертвы.

Ранее Почуев сообщил, что первое судебное заседание по данному громкому уголовному делу может состоятся в начале апреля. При этому комплексная психолого-психиатрическая экспертиза показала, что в момент совершения преступления Соколов был вменяем и осознавал, что делает.

По данным следствия, 7 ноября 2019 года Соколов в своей петербургской квартире застрелил аспирантку и свою возлюбленную Ещенко из обреза, а 9 ноября решил избавиться от тела, расчленив его.

Сам обвиняемый признался в содеянном и заявил, что мотивом преступления стала ссора с Ещенко, поскольку, по его словам, девушка превратилась в "чудовище из сказки".