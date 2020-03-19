19 марта 202022:00

Вести.net: Uchi.ru готовит к запуску виртуальный класс

Российские образовательные платформы оперативно выпускают новые решения дистанционной учебы школьников и студентов во время карантина. В частности, сервис Uchi.ru готовит к запуску виртуальный класс, в котором через личный кабинет учителя смогут проводить индивидуальные и групповые онлайн-уроки. Итак, что же такое виртуальный класс от сервиса Uchi.ru - это приложение, которое позволяет в режиме реального времени проводит уроки, лекции или тренинги, через интернет.

Фактически, это аналог обычной учебной аудитории. Преподаватель может, как в обычном классе демонстрировать учащимся дополнительные материалы, использовать указку и даже оставлять пометки на специальной интерактивной доске - электронной панели. Преподаватель управляет правами доступа к доске, может рисовать на ней сам или вместе с обучаемыми. Как правило есть стандартный набор инструментов для рисования как в Paint - линия, круг, прямоугольник, тест, загрузка картинки. Информация обновляется в реальном времени на компьютере каждого из участников.

Инфраструктура Uchi.ru представляет из себя классический облачный стек технологий и все проекты полностью хостятся в публичных облаках. Состоит все из независимых изолированных проектов с API на разных виртуальных облаках. Такая схема инфраструктуры очень удобна, например нарушение работы на одной площадке не повлияет на остальные. В них можно быстро автоматически развернуть и свернуть проекты. Уже сегодня к онлайн-курсам и урокам платформы обратилось больше пользователей. К слову, на начало этого года Uchi.ru насчитывало более 4 млн активных пользователей, а планируется в пиковой нагрузке в пять раз больше этой цифры.

Чтобы справится с возросшим трафиком увеличено количество серверов. Производительность облачной инфраструктуры на данный момент более 400 серверов, более 1000 ядер CPU, более 4 ТБ оперативной памяти и более 300 приложений сервисов поддержки. Школьники и учителя, которые уже с этой недели перешли на дистанционный формат обучения используют и другие доступные видеосервисы, такие как Zoom, Skype, YouTube и платформы для вебинаров. Кроме того, в начале недели компания "Яндекс" вместе с мэрией Москвы и Центром педагогического мастерства пообещала построить платформу для полноценного онлайн-образования. В него войдут инструменты для проведения интерактивных видеотрансляций, занятий и общения класса с учителем. А также видеоуроки от ведущих преподавателей по всем предметам. На первом этапе "Яндекс" инвестирует в создание платформы более 200 млн рублей и стартовую версию платформы собираются запустить к 30 марта.

Обещают также, что в "Яндекс.Учебнике", которым сейчас пользуются учителя из более чем 2000 российских школ появятся инструменты для удаленного проведения уроков. Что касается уже российских студентов, то для них открыли бесплатный доступ к сотням онлайн-курсов крупнейших отечественных вузов. Большая часть бесплатных онлайн-курсов доступны в основном на двух платформах. Это Национальная платформа открытого образования, которую несколько лет назад учредили восемь ведущих вузов России и международной образовательной платформе Coursera. Это мощный онлайн-ресурс, на котором представлены разнообразные бесплатные курсы от лучших мировых университетов. Coursera работает на web-серверах Nginx, арендованных в Amazon-web-сервис. Данные хранятся в Amazon S3, в котором проиндексировано более 4 млн документов на сайте. Ежемесячно база данных Coursera обрабатывает 10 млрд запросов, а сайт обслуживает около 500 ТБ трафика.

Текст: Вести.Hi-tech

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