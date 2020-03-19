Гражданам Израиля запретили выходить из дома

Израиль ужесточает карантинные меры, рекомендации Минздрава теперь носят обязательный характер, за нарушение которых положен штраф.

Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировал в специальном телеобращении премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Сославшись за распоряжение Минздрава оставаться гражданам дома на добровольном карантине, Нетаньяху сообщил, что подписал ряд чрезвычайных указов, согласно которым с ноля часов 20 марта израильтянам и гостям страны запрещено выходить из своих домов, также вводится ограничение на передвижение.

Он подчеркнул, что это тяжелое решение, но "речь идёт о спасении жизней".

Премьер отметил, что исключение сделано для тех, что кто занят на жизнеобеспечивающих производствах и следит за порядком.

Теперь граждане страны смогут выйти из дома только для покупки еды и лекарств. Нельзя появляться на пляжах, парках, торговых центрах и других общественных местах. Запрещено принимать гостей и собираться более, чем десяти людям, в лифте можно ездить только по одному.

По последним данным у 573 израильтян диагностирован коронавирус, состояние шести из них оценивается как тяжёлое. Всего же в мире инфицированы более 241 тысячи человек, более 86 тысяч выздоровели, почти 10 тысяч скончались.