Для тех, кто на карантине: российские актеры из-за коронавируса читают "Сказки на дому"

Культура уходит в интернет. После отмены спектаклей и концертов в Москве актеры московских театров дают спектакли онлайн. Каждый вечер в социальной сети Instagram прямые трансляции для тех, кто находится на карантине из-за коронавируса COVID-19, ведут актеры московских театров. Они читают "Сказки на дому".

Актриса "Гоголь-центра" Александра Ревенко сама только что вернулась с гастролей по Германии. И попала в карантин на добровольную самоизоляцию, сообщает телеканал "Россия К" ("Культура"). Для пользователей интернета, попавших в такую же ситуацию, да и для всех остальных – тоже, она прочитала в прямом эфире сказку Льва Толстого Три медведя". Сказку Гауфа "Калиф-аист" выбрал для себя актер "Студии театрального искусства" Григорий Служитель. А актер МХТ имени А.П. Чехова Анатолий Белый прочел в прямом эфире отрывки из "Маленького принца" Антуана де Сент-Экзюпери.

Антивирусный онлайн-проект "Доктор Чехов" открыл театр "Современник". На страницах театра в соцсетях ежедневно в 19 вечера будет выкладываться новое видео с чтением рассказов Антона Павловича Чехова.

19 марта рассказы Чехова с книгой в руках читает актер Сергей Гармаш. Он записался вслед за Ветровым, который записал потрясающий, по словам актера, рассказ Чехова.

"За ним я записываю, затем еще начинаем звонить коллегам и записывать. И так мы стартуем с этой идеей. Хочется верить, что она небесполезна", — подчеркивает Сергей Гармаш.

Морально поддержать своих почитателей стараются и иностранные звезды, тем более что практически все киностудии прекратили съемки фильмов и сериалов. Актеры призывают своих поклонников не паниковать, беречь себя и своих близких.

Отправленный домой на самоизоляцию с киностудии Арнольд Шварценеггер выложил клип, на котором он учит свою собаку Черри правильно мыть руки. Он присоединился к акции #МойДоДырЧеллендж.

"Все должны мыть руки по 20 секунд, как можно чаще. Я мою руки минимум 50 раз в день, — объясняет Арнольд Черри то, почему он так часто моет руки. – Чем бы ты не занимался, после этого вымой руки снова и снова, чтобы защитить себя и окружащающих".

"Оставайтесь дома как можно дольше и слушайте экспертов, а не глупцов", — призывает всех просмотревших видео актер.