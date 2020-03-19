Отец хоккеиста Зайцева: у Никиты все нормально, никакого коронавируса нет

Отец российского защитника клуба Национальной хоккейной лиги "Оттава Сенаторз" Никиты Зайцева Игорь Зайцев опроверг информацию о том, что его сын стал первым игроком НХЛ, заразившимся коронавирусом COVID-19.

"Сам прочитал все в российских СМИ, – приводит слова Зайцева-старшего Sport24.ru. – Общался с Никитой, у него все нормально, никакого коронавируса нет".

Никита в текущем сезоне принял участие в 58 играх, в которых набрал 12 (1+11) очков. Всего на его счету 75 (13+62) очков в 281-й игре в лиге.

Напомним, вспышку пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, зафиксировали в китайском городе Ухань в конце 2019 года. Вскоре вирус распространился по всему миру, сейчас он зарегистрирован в 176 странах. Заболевших при этом уже порядка 228 тысяч человек, из которых 9,3 тысячи скончались.