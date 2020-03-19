В России создан альянс по борьбе с коронавирусом

В альянс по борьбе с COVID-19 вошли Российский фонд прямых инвестиций, Союз промышленников и предпринимателей, "Яндекс" и Mail.ru Group. Основная задача – обеспечить оперативное тестирование населения, с помощью лучших доступных технологий, а также – поддержать промышленную безопасность и бесперебойную работу крупнейших российских предприятий. Пилотный проект запустят в апреле, сообщает телеканал "Россия 24". В нём также примут участие ведущие клиники и лаборатории.