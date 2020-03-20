Северный флот России проведет испытание гиперзвукового оружия

Командующий Северным флотом России вице-адмирал Александр Моисеев сообщил, что в ближайшее время подводные лодки стратегического объединения планируют приступить к испытаниям гиперзвукового оружия.

Как сообщалось, что в России разработана гиперзвуковая морская ракета "Циркон". Как подчеркнул в декабре минувшего года Президент РФ Владимир Путин, от их планового поступления в боевой состав фрегатов и подводных лодок во многом зависит усиление возможностей ВМФ России.

В послании Федеральному Собранию, оглашенном в феврале 2019 года, Владимир Путин сообщил, что ракета "Циркон" будет способна поражать как наземные, так и надводные цели на дальности свыше 1 тысячи километров со скоростью около 9 Махов, напоминает "Интерфакс".