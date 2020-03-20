Премьер-министр Нидерландов обратился к гражданам с просьбой не паниковать

В Нидерландах заразились 2 с половиной тысячи человек. 400 только за последние сутки. С 19 марта страна ужесточила условия въезда для иностранцев. Принимают только тех, у кого есть прямая небходимость.

Ушел в отставку министр здравоохранения Нидерландов, который накануне во время встречи в парламенте упал в обморок. Премьер страны Марк Рютте обратился к гражданам с призывом не паниковать и не устраивать очереди в магазинах. Для примера и сам съездил в супермаркет, сообщает телеканал "Россия 24".