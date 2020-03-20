В Сети разгоняются фейки на тему коронавируса

Комендантский час с восьми вечера до пяти утра, химическая обработка Москвы, передвижение — только по специальным пропускам. Плюс — печать и подпись. Скриншот непонятного происхождения, который сейчас расходится в мессенджерах. Под видом приказа Министра обороны Сергея Шойгу.

То есть — очередной фейк на тему ситуации с коронавирусом в России. Надо признать — довольно убедительный по форме, но лишь для тех, кто не вдаётся в детали. Не следит за официальной информацией, игнорирует опровержения и не торопится уточнять, какие именно ведомства занимаются борьбой с инфекцией.

В общем, смотрится такая имитация официального документа чуть реалистичнее, чем устаревшие вбросы, якобы от лица анонимных медбратьев. Однако всё равно — разоблачается очень легко и быстро: было бы желание проверять факты.

Ну а специально для распространителей подобного — новости из Амурской области. Где начался суд как раз-таки по делу о публикации недостоверных сведений.

Историю, как рассказали в полиции, девушка придумала захватывающую. Сообщала, что вспышка коронавируса якобы случилась на одном из заводов Амурской области. Утверждала, мол, болезнь выявили не сразу, а значит — зараза успела расползтись.

В местном Роспотребнадзоре к ее выдумкам отнеслись с недоумением. Ведь в регионе в этом году даже гриппом болеют меньше, а случаев COVID-19 не зафиксировано. Полицейские отреагировали оперативно.

"В ходе мониторинга социальных сетей сотрудниками полиции выявлены факты распространения не соответствующих действительности сведений о коронавирусе. На женщину составлен административный материал, который будет передан в суд для рассмотрения", — сообщила Инна Карташова, начальник пресс-службы УМВД РФ по Амурской области.

Мессенджеры и социальные сети – основные источники распространения обманок. Из интернет-пространства страшилки легко кочуют в реальность. Пожалуйста, вчера было в сети, сегодня – в одном из Краснодарских подъездов. Байка о злодеях, которые прикидываются медиками, усыпляют людей газом и обчищают квартиры. На нее повелись руководители ТСЖ. Тем самым настраивая жителей против людей в белых халатах.

"С фейками нужно бороться профилактикой. Лучший способ – проверить новость. Если это ТАСС – сомнений нет. А если новость пришла от неизвестного автора? Каждый день получаю поток подобных новостей, пачками. Реагирую на них? Нет. Если новость кажется значимой, проверяю ее через источники, не доверяю тому, что пришло из подворотни", — отметил Михаил Федотов, экс-председатель совета по правам человека при президенте РФ.

На Сахалине остроумные товарищи сами развесили вот такие объявления об ограничении продажи продуктов возле магазинов. И запустили все в массовые рассылки. За распространение подобных историй – предусмотрены серьезные штрафы. Физическим лицам – до ста тысяч. Должностным – до двухсот. Юридическим – до полумиллиона.

"Сегодня, исходя из складывающейся ситуации, раздуваний лживых измышлений, создавая угрозу здоровью и спокойствию людей, мы задаемся вопросом, достаточно ли существующих санкций – не могу исключить, что нам предстоит рассмотреть ужесточение наказания за подобного рода деяния, поскольку опасность их исключительно велика", — заявил Александр Хинштейн, председатель Комитета ГД РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи.

Не меньшую опасность представляют те, кто пренебрегает карантином. В Иванове мужчина сбежал из инфекционной больницы. Приехал из Европы, был госпитализирован с симптомами ОРВИ. Вернулся обратно не без помощи полиции. Благо, у него наличие вируса не подтвердилось. А если бы вирус был?

Наказание за распространение опасных заболеваний тоже существует, и при некоторых обстоятельствах – довольно суровое.

"У нас есть КОАП, нарушение санитарных требований, влечет ответственность, а в тех случаях, когда человек знает, что у него есть опасное для других заболевание и он не самоизолируется, нарушает карантин, то тут можно ставить и о другом виде ответственности вопрос – об уголовной. Но это зависит от ряда обстоятельств, конкретного дела", — полагает Михаил Федотов, экс-председатель совета по правам человека при президенте РФ.

На этом фоне совершенно дико звучат вот такие сообщения. Когда пьяный мужчина решил соврать, что летал в Китай. Ради получения двухнедельного больничного.

"Это очень безответственно по отношению не только к медикам, но и к другим людям. Чтобы бороться с пандемией, нужно быть социально ответственным к себе и окружающим. Система достаточно хорошо готова к распространению ОРВИ, пневмоний и вируса, который появляется в нашей стране", — считает Эрик Бровко, член общественного совета Минздрава РФ, основатель Здоровье.ру.

Уникальная ситуация – вирус проникает в соцсети и в умы, быстрее, чем в легкие. Грозит паническими осложнениями. Благо, с вышеупомянутыми проявлениями – тоже есть эффективные методы борьбы. Процесс в Приамурье – тому подтверждение.