Российские туристы покидают Черногорию

Пресс-секретарь посольства России в Черногории Кирилл Киржа сообщил, что два борта авиакомпании "Победа" доставили из столицы страны города Подгорицы в Россию 382 гражданина Российской Федерации. Ранее рейс авиакомпании S7 вывез из Черногории 176 человек.

По словам представителя российского посольства, процесс возвращения российских туристов на родину проходит в рабочем режиме, возникающие при взаимодействии с черногорской стороной сложности оперативно решаются, передает ТАСС.

Как сообщалось, всего в Черногории находилось около 1,8 тысячи туристов из России, ставших заложниками принятых властями этой страны мер по прекращению авиасообщения в связи с распространением коронавируса COVID-19. Российским дипломатам удалось добиться от черногорской стороны принципиального согласия на организацию возвращения соотечественников самолетами российских авиаперевозчиков.

В минувший вторник, авиакомпании "Аэрофлот" и "Победа" заявили, что не могут вернуть в Россию своих пассажиров из-за отсутствия соответствующего разрешения руководства Черногории. Как пояснила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, черногорская сторона увязывала выдачу такого разрешения с вывозом бортами авиакомпаний из России черногорских граждан.