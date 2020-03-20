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Коронавирус 16 минут назад

20 марта 202002:08

Испания закрывает все отели

AP Images

В официальном бюллетене правительства Испании опубликован указ, в соответствии с которым власти страны в рамках программы борьбы с коронавирусом COVID-19 закроют все отели и другие объекты для проживания туристов.

Помимо отелей, в число закрываемых объектов включены аналогичные объекты ля проживания туристов с недлительным пребыванием, кемпинги и стоянки для автофургонов. При этом закрытие гостиниц будет происходить лишь в момент отсутствия клиентов, но не позднее, чем через семь дней после вступления указа в силу, сообщает РИА Новости.

В минувшую среду глава МИД Испании Аранча Гонсалес призвала всех находящихся на территории страны туристов покинуть ее, пообещав им оказание помощи со стороны испанских властей.

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