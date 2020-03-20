Начались испытания российской противокоронавирусной вакцины

По информации Роспотребнадзора, размещенной на сайте ведомства, в России начались испытания прототипов вакцины против нового коронавируса COVID-19. Работы ведутся в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора, расположенном под Новосибирском, где в самые сжатые сроки были разработаны прототипы вакцин, основанные на шести различных технологических платформах.

К настоящему времени ученые начали проводить исследования иммуногенности всех разработанных прототипов вакцин на чувствительных лабораторных животных, в том числе, низших приматах, чтобы определить наиболее перспективные и безопасные, сообщает РИА Новости. В результате испытаний будут определены состав, доза, способ введения будущей вакцины, внедрение которой, как рассчитывают ученые, будет возможно уже в четвертом квартале этого года.