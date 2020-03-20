Приморье накрыло мощным ураганом

Энергетики Приморья пытаются восстановить электроснабжение. Из-за сильного снега и ветра накануне десятки тысяч жителей региона остались без света. Коммунальщики тем временем противостоят сугробам и гололёду — после осадков в край пришли морозы.

Когда стало казаться, что всё миновало — она вернулась. И не одна. К ночи метель накрыла Владивосток ураганом. Шквалистый ветер рвёт металл, как бумагу. Этот рекламный щит ещё полчаса назад украшала пестрая вывеска. Сейчас она на асфальте.

На побережье Японского моря — 25 метров в секунду. Кульминация снегопада, обрушившегося на Приморье накануне. Неуправляемый полёт по заснеженной трассе должен был закончиться у отбойника. Повезло — случайный сосед по потоку встал живым заслоном. И даже полный привод не уберёг. Обледенелые спуски и подъёмы заморозили трафик на дорогах края. Одна беспомощная фура, другая. Всё, как и прогнозировали синоптики.

За считанные часы — 13 мм осадков. Припаркованные машины на глазах превращались в сугробы. И ведь сбежать некуда — пробки. Те, кто не отпросился с работы пораньше — вечером уехать уже не смогли.

В такую погоду даже птицы не летали. Стая голубей съёжилась под мартовским снегопадом. Ему на смену пришел мороз, которому теперь тоже придётся противостоять.