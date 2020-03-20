Специалисты-подрывники начали освобождать от льда реки

В Челябинской области военные инженеры Центрального военного округа приступили к работам по подрыву льда, чтобы защитить населенные пункты от подтопления.

Начали с Ашинского района — с реки Сим. Толщина льда на этом участке до 70 сантиметров. Военнослужащие рассчитали массу зарядов и приступили к подготовительным работам. Всего планируют использовать 500 кг взрывчатых веществ.

Первые подрывы уже произвели, отмечает телеканал "Россия 24". Всего к работам на Урале подключились семь подрывных групп — это десятки военных плюс техника.

Паводковую профилактику начали и в Алтайском крае. Там тоже полным ходом идут работы по подрыву льда. Взрывы проводят на реке Бия в Солтонском районе края, недалеко от села Сайдыл. Работают там специалисты "Алтай-взрыв-прома" под контролем местной администрации.

Вообще в крае подсчитывают около 25 опасных участков на реках, но взрывы льда проведут лишь на трех из них. Дело в том, что зима в этом году оказалась сравнительно теплая — и толщина льда не слишком толстая. При разрушении, лед на этих участках не создаст заторов, которые могут привести к потопу.