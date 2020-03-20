В России начинается школьная олимпиада

"Россети" завершают приём заявок для участия во всероссийской олимпиаде школьников. В субботу начнутся отборочные этапы. Участвуют 70 городов страны.

Выполнять задания старшеклассники будут дистанционно. Те, кто наберут большее число баллов после решения задач по математике, информатике и физике — пройдут в следующий заочный тур. Победителей и призёров пригласят в оздоровительный центр "Орлёнок" на энергопроектную смену.

Интеллектуальное соревнование проводят уже третий год, напоминает телеканал "Россия 24". Как отметил глава "Россетей" Павел Ливинский, — для компании это способ поиска будущих перспективных сотрудников.